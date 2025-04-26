Сколько стажа нужно для пенсии

Если лицо имеет менее 15 лет страхового стажа, оно не имеет права на пенсию по возрасту, но может получать социальную помощь от государства, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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А для выхода на пенсию по возрасту нужен такой стаж в 2025 году:

в 60 лет – минимум 32 года страхового стажа;

в 63 года – от 22 до 31 года стажа;

в 65 лет – от 15 до 21 года стажа.

В 2025 году минимальный размер пенсии по возрасту составляет 2 361 гривну. Однако, зависимости от возраста и имеющегося страхового стажа, могут устанавливаться доплаты, которые увеличивают размер пенсионных выплат.

Заметьте! Страховой стаж – это период, в течение которого лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию и за который ежемесячно уплачивались страховые взносы в сумме не меньшей, чем минимальный страховой взнос.

Если не хватает стажа

Если лицу не хватает страхового стажа для получения пенсии, он может:

Продолжить работать, чтобы накопить необходимый стаж.

Докупить стаж путем добровольной уплаты единого социального взноса (ЕСВ) за соответствующие периоды.

Для получения подробной информации и консультации рекомендуется обращаться в территориальные органы Пенсионного фонда Украины или воспользоваться электронным кабинетом на портале ПФУ.