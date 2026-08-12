Знову ліміти: у регіонах Росії запроваджують обмеження щодо пального

В Оренбурзької області запроваджують жорсткі обмеження на продаж пального. Такі нововедення відбулися після удару українських безпілотників по нафтопереробному заводу (НПЗ) "Орскнефтеоргсинтез".

Що відбувається з пальним у Росії

Для збереження роботи екстрених служб, а також громадського транспорту, оперативний штаб регіону ухвалив рішення про запровадження обмежень на відпуск пального для фізичних та юридичних осіб, про що повідомив губернатор регіону Євгеній Солнцев.

З 12:00 12 серпня на всіх автозаправних станціях регіону починає діяти новий порядок. Відпуск пального фізичним та юридичним особам здійснюватиметься по днях, залежно від номерних знаків транспортних засобів.

Наприклад, 12 серпня заправити автомобіль зможуть ті, чиї державні номери закінчуються на парну цифру, 13-го – на непарну. І так далі,

– пояснив Солнцев.

Також починає діяти заборона на заправлення пального в каністри.

Крім того, запроваджують ліміти на обсяг пального, що відпускається:

бензин – не менше 15 літрів та не більше 30 літрів в одні руки.;

дизельне пальне – до 60 літрів у межах населених пунктів та до 200 літрів на АЗС, розташованих на міжмуніципальних, регіональних та федеральних трасах у межах області.

Нагадаємо, що ще з минулого тижня черги за пальним повернулися до регіонів. На проблеми з пальним скаржаться мешканці понад 10 областей.

А в окупований Крим повернулися QR-коди на пальне. Така система працюватиме доти, доки не зможуть продавати пальне без обмежень.