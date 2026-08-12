Что происходит с топливом в России

Для обеспечения работы экстренных служб, а также общественного транспорта оперативный штаб региона принял решение о введении ограничений на отпуск топлива физическим и юридическим лицам, что сообщил губернатор региона Евгений Солнцев.

С 12:00 12 августа на всех автозаправочных станциях региона начинает действовать новый порядок. Отпуск топлива физическим и юридическим лицам будет осуществляться по дням, в зависимости от номерных знаков транспортных средств.

Например, 12 августа заправить автомобиль смогут те, чьи государственные номера заканчиваются на четную цифру, 13-го – на нечетную. И так далее,

– пояснил Солнцев.

Также вступает в силу запрет на заправку топлива в канистры.

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Кроме того, вводятся лимиты на объем отпускаемого топлива:

бензин – не менее 15 литров и не более 30 литров на одного человека;

дизельное топливо – до 60 литров в пределах населенных пунктов и до 200 литров на АЗС, расположенных на межмуниципальных, региональных и федеральных трассах в пределах области.

Напомним, что еще с прошлой недели в регионах вновь появились очереди за топливом. На проблемы с топливом жалуются жители более 10 областей.

А в оккупированный Крым вернулись QR-коды на топливо. Так система будет действовать до тех пор, пока не появится возможность продавать топливо без ограничений.