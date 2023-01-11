Індія може відмовитися від російської нафти за однієї умови, – The Telegraph
Джерело:The Telegraph
Зараз Індія уважно стежить за додатковими санкціями щодо Росії. Адже обмеження ціни на російську нафту в 60 доларів не суттєво вплинуло на експорт до Індії.
Індія стежить за санкціями ЄС щодо Росії
Про це заявили представники міністерства нафти та промисловості в Індії. Європейські обмеження не вплинули на імпорт російської нафти, оскільки поточна ціна й досі становить 53 –56 доларів за барель.
Читайте також Спонсорують війну: НБУ закликав Raiffeisen, Credit Agricole, Intesa, OTP, ING вийти з РосіїНагадуємо, у грудні Москва третій місяць поспіль залишається лідером з експорту нафти до Індії, постачаючи 1,17 мільйона барелів сирої нафти на день. Імпорт у грудні був на 24% вищим, ніж у листопаді, причому основними покупцями були приватні нафтопереробники.
Проте уряд країни додає, що якщо ціна перевищить 60 доларів за барель, або ж якщо ЄС вирішить накласти загальні вторинні санкції на країни, які купують російську нафту — тоді закупівлі будуть обмежені.
Історія із "Сахалін-1"
Стало відомо, що Росія повернула ONGC Videsh 20% акцій у нафтових і газових родовищах "Сахалін-1". Дану інформацію підтвердили представники державних геологорозвідувальних компаній.
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Інших колишніх іноземних акціонерів проєкту — японський консорціум Sodeco та ONGC Videsh — попросили звернутися до російського уряду з проханням повернути свої пакети акцій у проєкті.