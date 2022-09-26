У ЄС не домовилися про обмеження ціни на російську нафту

Дві країни ЄС не погодились запровадити обмеження на російську нафту, відтак згоди досягнути не вдалось. Ймовірно обговорення цих обмежень відкладуть до моменту, поки не буде узгоджено ширший пакет санкцій

Хто не підтримав обмеження ціни на російську нафту

Кіпр та Угорщина не погодилися з пропозицією запровадити обмеження на російську нафту. Ще ряд країн хочуть гарантії, їх постачання залишаться недоторканими після введення граничної ціни на енергоресурси з росії. Мовиться про Угорщину, Словаччину та Чехію.

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Нові санкції Євросоюзу мають набути чинності до 5 грудня, коли почнуть діяти раніше вжиті заходи ЄС.

Джерела видання повідомили, що країни, які транспортують російську нафту, наприклад Греція, Кіпр та Мальта, також можуть спробувати захистити свої постачання від нових санкцій ЄС. Також у ЄС повинні ще опрацювати багато деталей, зокрема, якою буде гранична стеля на російську нафту.

Що цьому передувало

На цих вихідних Єврокомісія зустрілася з країнами ЄС, аби спробувати знайти компроміс стосовно пакета обмежувальних заходів щодо росії.

Перед неформальною зустріччю міністрів Євросоюзу в Празі 6 жовтня країни-члени повинні досягти попередніх домовленостей щодо нового пакета санкцій проти росії.

Також видання відмітило, що прагнення ЄС запровадити верхню межу цін на російську нафту об'єднало б блок із зусиллями США, спрямованими на те, щоб не допустити різкого зростання вартості нафти.