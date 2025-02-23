Одна з країн ЄС впровадить обмеження для українських біженців: хто може втратити виплати

Одна з європейських країн готується впровадити нові обмеження для українців, що вплинуть на соціальні виплати. До чого варто підготуватись українським біженцям, читайте далі.

Кого хочуть позбавити виплат на дітей

Дональд Туск, премʼєр-міністр Польщі, планує змінити правила надання допомоги на дітей для мігрантів та біженців, запровадивши вимогу про обов'язкове працевлаштування. Ця ініціатива спричинила суперечки в уряді Польщі, передає 24 Канал із посиланням на Euractiv.

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До цього, мер Варшави Рафал Тшасковський запропонував обмежити право на допомогу лише для тих, хто працює та сплачує податки в Польщі. Наразі уряд працює над цією ініціативою.

За результатами нещодавнього опитування United Surveys, більшість поляків (85,9%) підтримують обмеження допомоги на дітей для іноземців, зокрема, вимогу працевлаштування для отримання виплат. Лише 8,4% респондентів висловилися проти таких змін.

Водночас Міхал Кобоско, член Європарламенту, зазначив про наявні труднощі для українських дітей, яких доглядають бабусі або матері-одиначки, та наголосив на важливості українських мігрантів для польської економіки.

Яка нині діє програма підтримки для українців

Іноземці, які легально перебувають у Польщі, мають право на щомісячну допомогу на дитину в рамках програми "Сім'я 500+" в розмірі 800 злотих, що еквівалентно приблизно 8 345 гривень. Це право поширюється не тільки на громадян Європейського Союзу, але й на осіб з України, Білорусі, В'єтнаму та Росії.

У 2024 році допомогу отримали близько 509 000 дітей-іноземців, що на 70 000 менше порівняно з попереднім роком. Згідно з чинними правилами, іноземці, які мають картку "доступ до ринку праці", можуть отримувати ці виплати незалежно від їхнього статусу зайнятості. Проте ці умови можуть бути змінені.