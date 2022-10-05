Байден заборонив обмін доларів на спеціальні права запозичення для Росії та Білорусі

Президент США Джо Байден заборонив брати участь в операціях з обміном спеціальних прав запозичення (SDR), які є на рахунках у Росії та Білорусі, на долари. Відповідний закон вже підписаний.

Заборона обмінювати російські та білоруські SDR на долари

4 жовтня стало відомо, що Байден підписав закон, який не лише забороняє участь в операціях з обміном SDR, а також вимагає від Мінфіну США "вживати заходів для протидії підтримці Росії та Білорусі".

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У понеділок президент підписав закон Про заборону обміну SDR, який забороняє міністру фінансів брати участь у транзакціях, що включають обмін спеціальними правами запозичення, які перебувають у Росії чи Білорусі,

– йдеться у повідомленні на сайті Білого Дому.

Закон діятиме протягом п'яти років після його ухвалення. Також його дія може припинитися достроково, якщо президент США підтвердить Конгресу, що Росія та Білорусь "припинили дестабілізаційну діяльність щодо суверенітету та територіальної цілісності України".

Що таке SDR

SDR (СПЗ – спеціальні права запозичення) – резервний та платіжний засіб, який емітується МВФ та існує лише в безготівковій формі у вигляді записів на банківських рахунках. Варто зауважити, що SDR не є валютою. Однак власники SDR можуть обміняти їх на валюту, або ж навпаки. Це може відбутись:

через угоду про добровільний обмін між членами МВФ;

через перепризначення членів МВФ із сильними зовнішньоекономічними позиціями, щоб розповсюдити SDR від членів зі слабкими зовнішньоекономічними позиціями.

Споживчий кошик валют SDR сьогодні складається з:

долара США 41.73%,

євро 30.93%,

юаня 10.92%,

японської єни 8.33%,

фунта стерлінгів 8.09%.