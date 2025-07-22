Мільярди доларів: Шмигаль назвав суму, яку Україна потребуватиме на оборону у 2026 році

У 2026 році України потребуватимемо щонайменше 120 мільярдів доларів на оборону. Наразі Київ працює з іншими країнами, щоб залучити половину цієї суми за підтримки союзників.

Що потребуватися України для оборони у 2026 році?

Зокрема вже йдуть предметні перемовини з членами ЄС та НАТО, пише 24 Канал з посиланням на міністра оборони України Дениса Шмигаля.

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Зокрема під час наради керівників закордонних дипломатичних установ він окреслив стратегічні цілі та пріоритети оборони України, визначені Володимиром Зеленським:

Більше української зброї — 50% має закуповуватися в Україні.

Більше іноземних підприємств, які готові співпрацювати з Україною і працювати в самій країні.

Більше поставок зброї та нелетальної допомоги, яку можуть надавати й нейтральні країни, а особливий фокус — на нових поставках найефективніших засобів захисту неба, зокрема тих, що здатні збивати балістичні цілі.

Потрібне додаткове фінансування для розвитку української промисловості — зокрема виробництва FPV-дронів, далекобійних дронів і перехоплювачів.

Зі свого боку ми готові ділитися з партнерами унікальним бойовим досвідом, технологіями та інноваціями,

– додав Шмигаль.

Він повідомив, що Україна пропонує союзникам:

створювати спільні підприємства; передавати ліцензії; відкривати виробництва у країнах-партнерах.

Важливо! Згідно зі слів Дениса Шмигаля, під час війни така продукція буде спрямована на потреби Сил оборони України, а в перспективі – посилить партнерів.