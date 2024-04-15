Ізраїль витратив на відбиття атаки Ірану понад 1 мільярд доларів

Іран здійснив масштабну атаку на Ізраїль. Іранські урядовці вказують, що це відповідь на нещодавній обстріл їхнього посольства з боку ізраїльтян.

Що відомо про атаку

Ввечері 13 квітня розпочалася іранська атака на Ізраїль. Спочатку іранці провели запуск безпілотників. А уже в ніч на 14 квітня були запущені ракети.

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ЦАХАЛ підрахував, що загалом по ізраїльській території Іран запустив 300 ракет та безпілотників. Атака була відбита, зокрема силами партнерів Ізраїлю.

Скільки Ізраїль витратив на оборону

повітряні цілі збивалися до заходу у ізраїльський повітряний простір. 99% від усіх ракет та безпілотників збиті на території країн-сусідів Ізраїлю.

Ізраїль витратив орієнтовно 1,3 мільярда доларів на відбиття іранської атаки. Генерал запасу Армії оборони Ізраїлю й фінансовий радник колишнього начальника штабу Рам Амінах вважає, що Іран витратив на організацію цієї атаки у 10 разів меншу суму.

Ворожі повітряні цілі, в основному, збивалися авіацією. Для протидії балістиці використовувались ракети Arrow. Амінах оцінив один такий ракетний заряд у 3,5 мільйони доларів. Основну підтримку Ізраїлю надали сили США.

Чистий бюджет ЦАХАЛу в 2023 році становив близько 60 мільярдів шекелів (орієнтовно 16 мільярдів доларів)