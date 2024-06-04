Прогноз складний: чому довелося ввести відключення світла і що чекає Україну влітку

Попри прогнози деяких експертів, відключення світла в Україні почалися не взимку, а наприкінці весни. Для цього були вагомі причини, які навряд чи вдасться повністю подолати до наступного року.

Чому відключення світла почалися в травні

Генеральний директор YASNO Сергій Коваленко розповів для 24 Каналу, що в першу чергу причина відключень світла у травні – це обстріли енергетичної інфраструктури України з боку Росії, які почалися це у 2022 році.

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Сергій Коваленко Генеральний директор YASNO Можна сказати, що цей період – новий етап знищення української енергосистеми. В результаті знищено 80% генерації ДТЕК, Центренерго залишився без усіх ТЕС, гідрогенерація також сильно постраждала. Це значно знизило спроможності енергосистеми із генерації. Через це виник великий дефіцит в енергосистемі й, як наслідок, у наше життя знову повернулися відключення – стабілізаційні та екстрені.

А от чи погіршиться ситуація, буде залежати від наступних чинників:

чи зможе Україна розширити імпорт електроенергії з Європи;

чи будуть нові обстріли;

як швидко ми зможемо відремонтувати та відновити пошкоджене обладнання.

І найголовніше – чи зможуть українці й бізнес навчитися і дотримуватися енергоефективного стилю життя. Поки на літо прогноз складний, оскільки кондиціонери та інша кліматична техніка піднімуть рівень споживання. Відключення цілком імовірні. Втім, влітку їх переносити легше. На вулиці тепло, світовий день довший. Тож сподіватимемося на краще,

– додав гендиректор.

Чого чекати взимку

Також генеральний директор YASNO зауважив, що українцям все ж варто підготуватися до складної зими. Частина об'єктів енергосистеми вже не підлягають ремонту, Росія знову може почати обстріли, тож навантаження на мережі буде високим.

До складної зими із відключеннями готуватися варто, хоча б через те, що наш ворог – Росія і він дуже підступний. Ми не можемо насамперед знати їхні плани. Але якщо дивитися на поточну ситуацію, то так, зима буде непростою. Як я вже сказав, ми втратили багато генерації. Що і скільки встигнуть відновити енергетики, щоб повернути у мережу, важко сказати зараз. Певна кількість об'єктів відновленню не підлягають. Але точно можна сказати, що взимку навантаження на енергосистему буде великим,

– сказав Коваленко.

Він наголосив, що не вважає посилення обстрілів росіян на весні "хитрим планом". Вони це зробили, тому що змогли.

Наше головне завдання зараз – не концентруватися на планах росіян, а максимально вмикатися у процес енергоефективності та енергозбереження. Як бізнесу, так і побутовим споживачам. Кожен робить своє. Сили оборони – збивають російські ракети, а ми – підтримуємо Сили оборони й енергосистему. Перших – донатами, другу – заощадженням споживання і вчасно сплаченими рахунками,

– підсумував співрозмовник.