Прогноз сложный: почему пришлось ввести отключения света и что ждет Украину летом

Несмотря на прогнозы некоторых экспертов, отключения света в Украине начались не зимой, а в конце весны. Для этого были веские причины, которые вряд ли удастся полностью преодолеть до следующего года.

Почему отключения света начались в мае

Генеральный директор YASNO Сергей Коваленко рассказал для 24 Канала, что в первую очередь причина отключений света в мае – это обстрелы энергетической инфраструктуры Украины со стороны России, которые начались это в 2022 году.

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Сергей Коваленко Генеральный директор YASNO Можно сказать, что этот период – новый этап уничтожения украинской энергосистемы. В результате уничтожено 80% генерации ДТЭК, Центрэнерго остался без всех ТЭС, гидрогенерация также сильно пострадала. Это значительно снизило способности энергосистемы по генерации. Из-за этого возник большой дефицит в энергосистеме и, как следствие, в нашу жизнь снова вернулись отключения – стабилизационные и экстренные.

А вот ухудшится ли ситуация, будет зависеть от следующих факторов:

сможет ли Украина расширить импорт электроэнергии из Европы;

будут ли новые обстрелы;

как быстро мы сможем отремонтировать и восстановить поврежденное оборудование.

И самое главное – смогут ли украинцы и бизнес научиться и придерживаться энергоэффективного стиля жизни. Пока на лето прогноз сложный, поскольку кондиционеры и другая климатическая техника поднимут уровень потребления. Отключения вполне вероятны. Впрочем, летом их переносить легче. На улице тепло, световой день длиннее. Так что будем надеяться на лучшее,

– добавил гендиректор.

Чего ждать зимой

Также генеральный директор YASNO отметил, что украинцам все же стоит подготовиться к сложной зиме. Часть объектов энергосистемы уже не подлежат ремонту, Россия снова может начать обстрелы, поэтому нагрузка на сети будет высокой.

К сложной зиме с отключениями готовиться стоит, хотя бы потому, что наш враг – Россия и он очень коварный. Мы не можем прежде всего знать их планы. Но если смотреть на текущую ситуацию, то да, зима будет непростой. Как я уже сказал, мы потеряли много генерации. Что и сколько успеют восстановить энергетики, чтобы вернуть в сеть, трудно сказать сейчас. Определенное количество объектов восстановлению не подлежат. Но точно можно сказать, что зимой нагрузка на энергосистему будет большой,

– сказал Коваленко.

Он отметил, что не считает усиление обстрелов россиян весной "хитрым планом". Они это сделали, потому что смогли.

Наша главная задача сейчас – не концентрироваться на планах россиян, а максимально включаться в процесс энергоэффективности и энергосбережения. Как бизнесу, так и бытовым потребителям. Каждый делает свое. Силы обороны – сбивают российские ракеты, а мы – поддерживаем Силы обороны и энергосистему. Первых – донатами, вторую – сбережением потребления и вовремя оплаченными счетами,

– подытожил собеседник.