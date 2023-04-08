Російський рубль – одна з найслабших валют світу: що могло вплинути на його курс

Національна валюта Росії – рубль – продовжує стрімко втрачати позиції на ринку проти долара США. Зараз рубль є однією з найслабших валют світу.

Про це в ефірі 24 Каналу розповів інвестиційний банкір Сергій Фурса. За його словами, падіння рубля навіть більше, ніж гривні з початку повномасштабного вторгнення.

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Рубль входить до найслабших валют світу

Фурса зазначив, що позиції рубля впали на 5 – 10%. За останні місяці російський рубль входить до найслабших валют світу, однак про карколомне падіння поки не мовиться.

Чому триває таке зниження рубля за останній тиждень, поки не дуже зрозуміло. Цього тижня виросли ціни на нафту через рішення Саудівської Аравії. Зазвичай, коли нафта зростає в ціні, то укріплюється рубль. Цього тижня такого не відбулось,

– сказав він.

Інвестиційний банкір підкреслив, що наразі неможливо точно визначити фактори, які вплинули на обвал рубля. Економіка Росії йде шляхом поступового падіння.

"Російська економіка йде шляхом поступового занурення: вона деградує, але поступово. Навряд чи ми побачимо цього року, що в один момент все розвалиться. Ми маємо приклад Ірану, який вже 40 років під санкціями. Він набагато бідніший, ніж був на початку санкцій, але досі існує", – вважає Фурса.

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Падіння рубля більше, ніж гривні

Сергій Фурса зауважив, що курс рубля в Росії останній рік є реальним. Росіянам вдалося стабілізувати його рік тому, коли вони запровадили багато жорстких заходів.

Минулого року ми спостерігали навіть укріплення рубля, який перед війною був приблизно 75, а влітку – вже 60. Потім динаміка змінилась. Ми бачимо, що зараз за останній час з 60 до 82 – це досить значне падіння рубля. Більше, ніж падіння гривні з початку повномасштабного вторгнення,

– пояснив банкір.

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