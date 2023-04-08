Об этом в эфире 24 Канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, падение рубля даже больше, чем гривны с начала полномасштабного вторжения.
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Рубль входит в самые слабые валюты мира
Фурса отметил, что позиции рубля упали на 5 – 10%. За последние месяцы российский рубль входит в самые слабые валюты мира, однако о головокружительном падении пока не говорится.
Почему продолжается такое понижение рубля за последнюю неделю, пока не очень понятно. На этой неделе выросли цены на нефть из-за решения Саудовской Аравии. Обычно когда нефть растет в цене, то укрепляется рубль. На этой неделе такого не произошло,
– сказал он.
Инвестиционный банкир подчеркнул, что пока невозможно точно определить факторы, повлиявшие на обвал рубля. Экономика России идет по пути постепенного падения.
"Русская экономика идет по пути постепенного погружения: она деградирует, но постепенно. Вряд ли мы увидим в этом году, что в один момент все развалится. У нас есть пример Ирана, который уже 40 лет под санкциями. Он гораздо беднее, чем был в начале санкций, но до сих пор существует", – считает Фурса.
Фурса о падении российского рубля: смотрите видео
Падение рубля больше, чем гривны
Сергей Фурса отметил, что курс рубля в России последний год реальный. Россиянам удалось стабилизировать его год назад, когда они ввели много жестких мер.
В прошлом году мы наблюдали даже укрепление рубля, который до войны был примерно 75, а летом – уже 60. Потом динамика изменилась. Мы видим, что сейчас за последнее время с 60 до 82 – это очень значительное падение рубля. Больше, чем падение гривны с начала полномасштабного вторжения,
– объяснил банкир.
Обвал российского рубля: последние новости
- По состоянию на пятницу, 7 апреля, курс доллара США пересек отметку в 83 рубля. Это пиковый уровень с 6 апреля 2022 года. В то же время, стоимость евро взлетела выше 91 рубля впервые с апреля прошлого года. Затем денежная единица зафиксировала наибольший спад за день за последний год.
- В целом с начала 2023 года доллар в России подорожал на 17%. Динамику рубля прокомментировал и министр финансов государства-агрессора Антон Силуанов. По его словам, последние изменения связаны либо с увеличением объемов импорта, либо сокращением доходов от экспорта. Он добавил, что курс валюты соблюдает рыночные принципы и реагирует на изменения внешнеэкономической конъюнктуры.
- На фоне "отрицательного укрепления" российского рубля жители государства-агрессорки пытаются приобрести недружественные валюты, стоя в длинной очереди к обменникам. Видео нового тренда даже попало в социальные сети. Похоже, что одними из первых запастись иностранными валютами решили жители российского Санкт-Петербурга. Добавим, что это один из самых больших городов государства-агрессора.