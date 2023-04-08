Об этом в эфире 24 Канала рассказал инвестиционный банкир Сергей Фурса. По его словам, падение рубля даже больше, чем гривны с начала полномасштабного вторжения.

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Рубль входит в самые слабые валюты мира

Фурса отметил, что позиции рубля упали на 5 – 10%. За последние месяцы российский рубль входит в самые слабые валюты мира, однако о головокружительном падении пока не говорится.

Почему продолжается такое понижение рубля за последнюю неделю, пока не очень понятно. На этой неделе выросли цены на нефть из-за решения Саудовской Аравии. Обычно когда нефть растет в цене, то укрепляется рубль. На этой неделе такого не произошло,

– сказал он.

Инвестиционный банкир подчеркнул, что пока невозможно точно определить факторы, повлиявшие на обвал рубля. Экономика России идет по пути постепенного падения.

"Русская экономика идет по пути постепенного погружения: она деградирует, но постепенно. Вряд ли мы увидим в этом году, что в один момент все развалится. У нас есть пример Ирана, который уже 40 лет под санкциями. Он гораздо беднее, чем был в начале санкций, но до сих пор существует", – считает Фурса.

Фурса о падении российского рубля: смотрите видео

Падение рубля больше, чем гривны

Сергей Фурса отметил, что курс рубля в России последний год реальный. Россиянам удалось стабилизировать его год назад, когда они ввели много жестких мер.

В прошлом году мы наблюдали даже укрепление рубля, который до войны был примерно 75, а летом – уже 60. Потом динамика изменилась. Мы видим, что сейчас за последнее время с 60 до 82 – это очень значительное падение рубля. Больше, чем падение гривны с начала полномасштабного вторжения,

– объяснил банкир.

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