Українці озвучили свої економічні очікування: як змінилися думки громадян

Спостерігається негативна динаміка українців щодо споживчих настроїв. Дані свідчать, що в останній місяць 2023 року економічні очікування погіршилися.

Як змінився Індекс споживчих настроїв українців

Відомо, що у грудні 2023 року Індекс споживчих настроїв українців погіршився. Відтак він зменшився на 3,8 пункту й становить 77,1 пункту.

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У грудні показник індексу очікуваної динаміки безробіття залишився на рівні попереднього місяця і складає 122 пунктів.

Індекс інфляційних очікувань зменшився на 2,2 пункту та складає 182,1.

Індекс девальваційних очікувань зменшився на 0,3 пункту та складає 150,2 пункту.

Індекс очікуваного розвитку економіки впродовж п’яти років суттєво зменшився.

Як розповідають аналітики Info Sapiens, зимовий період в Україні розпочинається із негативної динаміки по усіх ключових показниках споживчих настроїв.

Попри той факт, що поточне становище населення України без суттєвих змін, економічні очікування та споживчі настрої загалом показують негативну динаміку. В найбільшій мірі це стосується середньострокових економічних очікувань (впродовж найближчих 5 років) – відповідний індекс зменшився на 13,2 пункту,

– заявляють там.

Як визначають Індекс

Визначають Індекс споживчих настроїв в Україні на підставі вибіркового обстеження домашніх господарств країни. Також, під час дослідження опитують 1 000 осіб віком від 16 років.

Якщо значення дорівнює 200 – тоді всі громадяни позитивно оцінюють економічну ситуацію.

Якщо Індекс 100 – частки позитивних і негативних оцінок однакові.

Менше, ніж 100 – в суспільстві переважають негативні оцінки.

Чому очікування погіршилися

Значення індексів можуть змінюватися в межах від 0 до 200.

Як повідомили в НБУ, грудень 2023 року для українського бізнесу став місяцем, коли очікування щодо результатів діяльності своїх підприємств у найближчій перспективі погіршилися.