Один вид пального за тиждень подешевшав на гривню
5 серпня 2022 , 15:41Читать новость на русском
Джерело:Enkorr
Ціна автогазу за тиждень знизилась на гривню. Найбільше за цей час даний вид пального подешевшав у компанії Prime – на 4 гривні, до 29 гривні за літр. А от компанія VostokGaz знизила ціну лише на 10 копійок за тиждень.
Ціна автогазу знизилась
Середня ціна автогазу з 29 липня по 5 серпня у мережах АЗС знизилася на 97 копійок – до 28,25 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".
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- На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 71 копійку та 1,25 гривні, до 28,49 та 28,48 гривні за літр відповідно.
- У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 59 копійки, до 28,49 гривні за літр, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" – на 88 копійок, до 27,67 гривні за літр.
Ціна пального на АЗС 5 серпня
- Бензин А-95 – 50,07 гривні за літр.
- Бензин А-92 – 48,76 гривні за літр.
- Дизельне пальне – 54,42 гривні за літр.
- Автогаз – 28,56 гривні за літр.