Один вид пального за тиждень подешевшав на гривню

15:41

Ціна автогазу за тиждень знизилась на гривню. Найбільше за цей час даний вид пального подешевшав у компанії Prime – на 4 гривні, до 29 гривні за літр. А от компанія VostokGaz знизила ціну лише на 10 копійок за тиждень.