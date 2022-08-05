Ціна автогазу знизилась

Середня ціна автогазу з 29 липня по 5 серпня у мережах АЗС знизилася на 97 копійок – до 28,25 гривні за літр. Про це свідчать дані щоденного моніторингу роздрібного ринку Консалтингової групи "А-95".

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  • На станціях ОККО і WOG автогаз здешевшав на 71 копійку та 1,25 гривні, до 28,49 та 28,48 гривні за літр відповідно.
  • У мережі "Укрнафти" продукт здешевшав на 59 копійки, до 28,49 гривні за літр, на станціях "Авіас" та інших мережах групи "Приват" – на 88 копійок, до 27,67 гривні за літр.

Ціна пального на АЗС 5 серпня

  • Бензин А-95 – 50,07 гривні за літр.
  • Бензин А-92 – 48,76 гривні за літр.
  • Дизельне пальне – 54,42 гривні за літр.
  • Автогаз – 28,56 гривні за літр.

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