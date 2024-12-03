В одному з міст України суттєво зросте тариф на воду

У Мукачеві планують підвищити тариф на водопостачання та водовідведення до 72 гривень 36 копійок за кубометр. Нові розцінки можуть набути чинності у 2025 році.

Чму тариф зросте

Основною причиною перегляду тарифів є необхідність їхнього коригування до економічно обґрунтованого рівня, повідомляє 24 Канал з посиланням на Міськводоканал Мукачівської міської ради.

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Зміни у тарифах також пов’язані зі зростанням витрат на ключові складові. Зокрема, вартість електроенергії зросла на 19,6%, паливно-мастильні матеріали подорожчали на 4%, а фонд оплати праці збільшився на 10,5%.

Зауважте! Це пояснюється підвищенням мінімальної заробітної плати та прожиткового мінімуму.

Які тарифи діють зараз

Наразі у Мукачеві діють тарифи на централізоване водопостачання та водовідведення, затверджені рішенням виконавчого комітету Мукачівської міської ради №34 від 26 січня 2023 року. Вони встановлені на такому рівні:

Централізоване водопостачання : 33,36 гривні за кубометр без ПДВ. З урахуванням податку (6,67 гривні) загальна сума становить 40,03 гривні за кубометр.

: 33,36 гривні за кубометр без ПДВ. З урахуванням податку (6,67 гривні) загальна сума становить за кубометр. Централізоване водовідведення: 16,47 гривні за кубометр без ПДВ. Після додавання ПДВ (3,29 гривні) вартість складає 19,76 гривні за кубометр.

Зауважте! Таким чином, загальна сума за послуги водопостачання та водовідведення становить 59,79 гривні за кубометр з ПДВ.