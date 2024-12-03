Почему тариф вырастет

Основной причиной пересмотра тарифов является необходимость их корректировки до экономически обоснованного уровня, сообщает 24 Канал со ссылкой на Горводоканал Мукачевского городского совета.

Читайте также Украинцам пересчитают плату за доставку газа: к чему готовиться потребителям

Изменения в тарифах также связаны с ростом расходов на ключевые составляющие. В частности, стоимость электроэнергии выросла на 19,6%, горюче-смазочные материалы подорожали на 4%, а фонд оплаты труда увеличился на 10,5%.

Заметьте! Это объясняется повышением минимальной заработной платы и прожиточного минимума.

Какие тарифы действуют сейчас

Сейчас в Мукачево действуют тарифы на централизованное водоснабжение и водоотвод, утверждены решением исполнительного комитета Мукачевского городского совета №34 от 26 января 2023 года. Они установлены на таком уровне:

Централизованное водоснабжение : 33,36 гривны за кубометр без НДС. С учетом налога (6,67 гривны) общая сумма составляет 40,03 гривны за кубометр.

: 33,36 гривны за кубометр без НДС. С учетом налога (6,67 гривны) общая сумма составляет за кубометр. Централизованное водоотведение: 16,47 гривны за кубометр без НДС. После добавления НДС (3,29 гривны) стоимость составляет 19,76 гривны за кубометр.

Заметьте! Таким образом, общая сумма за услуги водоснабжения и водоотведения составляет 59,79 гривны за кубометр с НДС.