Стартує одноразова грошова допомога: подати заявку українці можуть з початку червня

В Україні стартує прийом заявок для оформлення одноразової грошової допомоги. Мова йде про придбання твердого пічного палива на опалювальний сезон на 2026-2027 років.

Яку допомогу можуть оформити українці?

Подати заяву можна з 1 червня 2026 року, про що йдеться у Постанові Кабінету Міністрів України №985.

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Допомога передбачена таким домогосподарствам:

фактично проживають у житлових будинках, де є пічне опалення; використовують тверде паливо як засіб обігріву оселі; належать до категорій соціальної вразливості.

Підтримка призначається за умови, якщо хоча б один з офіційно зареєстрованих членів домогосподарства має такий соціальний статус:

особа з інвалідністю;

одинокий пенсіонер;

член багатодітної родини;

людина, яка отримує державну допомогу при народженні дитини;

представник прийомної сім’ї;

одинока мати або одинокий батько, який самостійно виховує дитину;

ВПО;

отримувач житлової субсидії або пільги на придбання твердого пічного палива.

Для призначення допомоги заявникам слід підготувати певний пакет документів:

офіційну заяву (вона заповнюється на місці;

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків (РНОКПП/ідентифікаційний код);

документи, що офіційно підтверджують фактичний склад домогосподарства;

посвідчення або довідки, які засвідчують належність до однієї з вищеперелічених пільгових категорій;

довідку про реквізити банківського рахунку у форматі IBAN для зарахування коштів.

Важливо! Подати заявку можна буде до 17 серпня 2026 року.

Яку ще соціальну допомогу можуть отримати українці?

Українці можуть отримати грошові сертифікати. Вони передбачені лише для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю І групи, які проживають у межах Олександрійської громади. Ці особи повинні мати чинну довідку ВПО форми 3505, яка оформлена саме після 24 лютого 2022 року.

Також деякі мешканці українці можуть отримати понад 10 тисяч гривень. Виплати передбачені для регіонів, які найбільше постраждали через військову агресію Росії. Кошти спрямовують на придбання продуктів, ліків, оплату комунальних послуг тощо.