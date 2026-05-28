Кому держава видасть грошові сертифікати?

В Україні для частини внутрішньо переміщених осіб відкрили нову реєстрацію на отримання грошових сертифікатів. Допомога матиме адресний характер і розрахована насамперед на найбільш соціально вразливі категорії громадян, які через стан здоров'я потребують додаткової фінансової підтримки, повідомляє Інформаційний ХАБ.

Водночас організатори попереджають: кількість сертифікатів обмежена, тому отримати допомогу зможуть не всі заявники. Річ у тім, що програма передбачена для внутрішньо переміщених осіб з інвалідністю І групи, які проживають у межах Олександрійської громади та мають чинну довідку ВПО форми 3505, оформлену після 24 лютого 2022 року.

Важливо! Організатори також уточнюють, що обов'язковою умовою отримання сертифіката є надання оригіналів документів та підтвердження встановленої групи інвалідності. Крім того, отримувач має бути присутнім особисто. Якщо людина не може прибути самостійно через стан здоров'я, допомогу дозволяється отримати офіційному представнику за наявності довіреності або інших підтверджувальних документів.

Кому надаватимуть перевагу під час відбору?

Окремо в програмі передбачено механізм пріоритетності. Першочергово допомогу планують надавати переселенцям із віддалених громад, де доступ до гуманітарної підтримки залишається більш обмеженим.

Ще один важливий критерій, аби людина раніше не повинна була отримувати аналогічний вид допомоги. Таким чином організатори намагаються охопити підтримкою якомога більше нових отримувачів серед ВПО. При цьому навіть успішна реєстрація не гарантує автоматичного отримання сертифіката, оскільки кількість доступної допомоги є обмеженою.

Зверніть увагу! Для участі у програмі необхідно пройти онлайн-реєстрацію через спеціальну форму, після чого заявки перевірятимуть на відповідність встановленим критеріям. Організатори також повідомляють, що у разі появи додаткового фінансування або розширення програми можуть відкриватися нові хвилі реєстрації для інших категорій внутрішньо переміщених осіб.

