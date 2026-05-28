Кому государство выдаст денежные сертификаты?

В Украине для части внутренне перемещенных лиц открыли новую регистрацию на получение денежных сертификатов. Помощь будет иметь адресный характер и рассчитана прежде всего на наиболее социально уязвимые категории граждан, которые по состоянию здоровья нуждаются в дополнительной финансовой поддержке, сообщает Информационный ХАБ.

Интересно Эти люди могут уйти на пенсию раньше 60: о ком идет речь

В то же время организаторы предупреждают: количество сертификатов ограничено, поэтому получить помощь смогут не все заявители. Дело в том, что программа предусмотрена для внутренне перемещенных лиц с инвалидностью I группы, проживающих в пределах Александрийской общины и имеющих действующую справку ВПО формы 3505, оформленную после 24 февраля 2022 года.

Важно! Организаторы также уточняют, что обязательным условием получения сертификата является предоставление оригиналов документов и подтверждение установленной группы инвалидности. Кроме того, получатель должен присутствовать лично. Если человек не может прибыть самостоятельно по состоянию здоровья, помощь разрешается получить официальному представителю при наличии доверенности или других подтверждающих документов.

Хотите ежедневно читать оперативные и качественные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google

Добавить

Кому будут отдавать предпочтение при отборе?

Отдельно в программе предусмотрен механизм приоритетности. В первую очередь помощь планируют предоставлять переселенцам из отдаленных общин, где доступ к гуманитарной поддержке остается более ограниченным.

Еще один важный критерий, чтобы человек ранее не должен был получать аналогичный вид помощи. Таким образом организаторы пытаются охватить поддержкой как можно больше новых получателей среди ВПЛ. При этом даже успешная регистрация не гарантирует автоматического получения сертификата, поскольку количество доступной помощи ограничено.

Зобратите внимание! Для участия в программе необходимо пройти онлайн-регистрацию через специальную форму, после чего заявки будут проверять на соответствие установленным критериям. Организаторы также сообщают, что в случае появления дополнительного финансирования или расширения программы могут открываться новые волны регистрации для других категорий внутренне перемещенных лиц.

Какие еще выплаты доступны для ВПЛ?