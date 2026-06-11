Почему украинцы могут потерять свои пенсии

Речь идет о трудоустройстве или увольнении с работы, о чем сообщили в ПФУ.

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Как объяснили украинцам, статус пенсионера (именно "работающий" или "неработающий") непосредственно влияет на размер выплат.

Своевременное уведомление Пенсионного фонда Украины гарантирует получение всех предусмотренных законом выплат в полном объеме,

– говорится в тексте.

Дело в том, что после сообщения об увольнении с работы пенсионеры приобретают право на надбавки и повышения. А некоторые из них предусмотрены исключительно для лиц, что прекративших трудовую деятельность.

Важно! Работа по найму и регистрация ФЛП имеют одинаковое влияние на статус пенсионера или пенсионерки.

Если пожилой человек устроился на работу или зарегистрировался как предприниматель, то он уже считаетесь "работающим лицом".

А чтобы получить статус "неработающего", недостаточно просто не заниматься бизнесом. В государственном реестре должна быть запись о прекращении деятельности ФЛП. До этого момента лицо юридически считается "работающим". И это даже при отсутствии дохода.

Уведомить ПФУ о трудоустройстве или увольнении, а также о государственной регистрации или прекращении предпринимательской деятельности следует путем подачи заявления и одного из документов, удостоверяющих "событие". Например, приказ о принятии или увольнении с работы, трудовую книжку с соответствующими записями, гражданско-правовой договор; выписку из Единого государственного реестра о регистрации или прекращении предпринимательской деятельности и т.д.

Обратите внимание! Сообщить об изменениях можно как через веб-портал электронных услуг ПФУ, так и лично: в любом ближайшем сервисном центре.

Что еще стоит знать о пенсиях

Напомним, что с августа страховой стаж для получения пенсии будут считать иначе. А именно – со 2 августа текущего года. Дело в том, что периоды, за которые работодатель не платил ЕСВ, позволят засчитывать в общий стаж. Однако это будет возможно при определенных условиях.

В частности, узнать размер своего страхового стажа можно различными способами. Например, через Дію или портал Пенсионного фонда.

Также украинцам нужно помнить о физической идентификации. Речь идет о людях, которые не находятся в Украине, но хотят продолжать получать украинскую пенсию.