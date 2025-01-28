Одноразові виплати військовим: яку допомогу надають у 2025 році

Військовослужбовці, що перебувають у лавах Збройних сил, отримують не тільки щомісячне грошове забезпечення, а й додаткові одноразові виплати. Йдеться про кошти, які надаються для підтримки соціального та матеріального становища, полегшення адаптації до служби, підтримки здоров’я та вирішення особистих і побутових питань тощо.

Одноразова допомога після укладення першого контракту

У Міноборони пояснили про чотири основних види одноразової допомоги, повідомляє 24 канал з посиланням на відомство.

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Так виплата після погодження першого контракту людини залежить від кількох факторів. Її розмір у 2025 році становить:

24 224 гривні для рядового складу, які укладуть перший контракт строком на 3 роки;

27 252 гривні для сержантського і старшинського складу, які укладуть перший контракт строком на 3 роки й більше;

30 280 гривні для офіцерського складу, які укладуть перший контракт строком на 1 рік і більше.

Грошова виплата на оздоровлення

Українські військові мають право на отримання грошової допомоги на оздоровлення щорічно при вибутті у відпустку у розмірі їхнього місячного грошового забезпечення. Однак це не стосується винагород.

Військовим, які перебувають у розпорядженні, тимчасово усунені від посади або відсторонені від виконання службових обов'язків грошова допомога на оздоровлення виплачується у розмірі їх місячного грошового забезпечення за останньою займаною ними посадою з урахуванням зміни вислуги років і норм грошового забезпечення за цими посадами,

— наголосили у Міноборони.

Одноразова допомога для розв'язання соціально-побутових питань

Це вид допомоги надається раз на рік в розмірі місячного грошового забезпечення. Гроші виплачуються за наявності таких підстав:

наявність у військовослужбовця інвалідності, отриманої внаслідок поранення (травми, каліцтва тощо), пов’язаного із захистом Батьківщини;

сім’ям військовослужбовців, які перебувають у полоні (крім військовослужбовців, які здалися в полон добровільно), а також інтернованим в нейтральних державах або зниклим безвісти;

внаслідок події, яка настала у 2025 році або у грудні 2024 року, та за умови, що право на отримання зазначеної допомоги не було реалізовано у рік настання події.

Йдеться про такі події:

смерть військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків;

поранення, пов’язаного із захистом Батьківщини;

народження дитини або її усиновлення;

порушення стану здоров’я військовослужбовця, його дружини (чоловіка), дітей та батьків військовослужбовця, що підтверджено відповідними медичними документами.

Одноразова матеріальна допомога у разі звільнення з військової служби

Також військовим виплачується одноразова грошова допомога у випадку звільнення з військової служби за контрактом у разі після його закінчення, через сімейні обставини, скорочення посади, (за умови наявності вислуги 10 календарних років) або за певних поважних причин (наприклад, стан здоров'я).

Зауважте! Розмір виплати залежить від кількості повних календарних років військової служби на день звільнення, підстав для звільнення та місячного грошового забезпечення на день звільнення.