Коли УБД можуть вийти на пенсію у 2025 році

Учасники бойових дій можуть вийти на дострокову пенсію на п'ять років раніше, ніж цивільні громадяни України, пише 24 Канал з посиланням на Закон України "Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування".

Читайте також Коли учасники бойових дій виходять на пенсію і яке забезпечення мають

Зокрема чоловіки можуть вийти на відпочинок з 55 років при наявності не менше 25 років страхового стажу, а жінки – з 50 років за наявності не менше 20 років стажу.

Важливо! Однак саме розмір пенсії залежить від кількості років страхового стажу та заробітку, з якого сплачувалися податки.

Які надбавки до пенсій можуть отримувати УБД у 2025 році

Учасники бойових дій можуть отримати такі доплати до пенсії: