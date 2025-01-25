Когда УБД могут выйти на пенсию в 2025 году
Участники боевых действий могут выйти на досрочную пенсию на пять лет раньше, чем гражданские граждане Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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В частности мужчины могут выйти на отдых с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, а женщины – с 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.
Важно! Однако именно размер пенсии зависит от количества лет страхового стажа и заработка, с которого уплачивались налоги.
Какие надбавки к пенсиям могут получать УБД в 2025 году
Участники боевых действий могут получить такие доплаты к пенсии:
- повышение в 25% от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность (ст. 12 Закона Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты");
- пособие на жизнь в сумме 40 гривен (Закон Украины "Об улучшении материального положения участников боевых действий и лиц с инвалидностью вследствие войны");
- помощь к пенсии, если сумма пенсионных выплат (включая надбавки, повышение, дополнительные пенсии, целевую денежную помощь, индексацию и другие доплаты, за исключением пенсий за особые заслуги перед Украиной) не достигает 4 958 гривен.