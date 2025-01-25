Когда УБД могут выйти на пенсию в 2025 году

Участники боевых действий могут выйти на досрочную пенсию на пять лет раньше, чем гражданские граждане Украины, пишет 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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В частности мужчины могут выйти на отдых с 55 лет при наличии не менее 25 лет страхового стажа, а женщины – с 50 лет при наличии не менее 20 лет стажа.

Важно! Однако именно размер пенсии зависит от количества лет страхового стажа и заработка, с которого уплачивались налоги.

Какие надбавки к пенсиям могут получать УБД в 2025 году

Участники боевых действий могут получить такие доплаты к пенсии: