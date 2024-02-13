Офіційний долар різко подорожчав: до якого рівня сягнула валюта

На сьогодні, 13 лютого, НБУ встановив вартість курсу долара на майже 30 копійок більше ніж вчора. А євро виросло майже на 40 копійок в ціні.

Офіційний курс 13 лютого

За даними Нацбанку, офіційний курс 13 лютого становив 37,89 гривні за долар. Вартість долара виросла на 27 копійок проти 12 лютого.

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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 40,80 гривні. Вартість виросла на 39 копійок за минулу добу.

Який буде офіційний курс долара та євро 14 лютого:

долар – 38,12 гривні,

євро – 41,12 гривні.

Курс на готівковому ринку

На ранок 13 лютого долар становить:

У банках купівля становить 37,75 гривні , а продаж – 38,30 гривні.

купівля становить а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,95 гривні , а продаж – 38,49 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,19 гривні, а продаж – 38,30 гривні.

Вартість курсу долара та євро

Протягом дії режиму "керованої гнучкості" курс на готівковому ринку залежатиме від курсу міжбанку. Про це каже 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку Цього тижня можливі часті та різнобічні курсові коливання, але ринок до цього вже пристосувався.

Міжбанк – на рівні 37,5 – 38,5 гривні за долар та 40 – 42 гривні за євро.

Що стосується готівкового ринку, то курс долара буде коливатися від 37,8 гривні до 39 гривень, а євро – 41 – 43 гривні.