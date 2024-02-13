Официальный курс 13 февраля

По данным Нацбанка, официальный курс 13 февраля составил 37,89 гривны за доллар. Стоимость доллара выросла на 27 копеек против 12 февраля.

Читайте также Условия для получения помощи: Минэкономики и МВФ провели встречу

Что касается евро, то на сегодня его цена составляла 40,80 гривны. Стоимость выросла на 39 копеек за минувшие сутки.

Какой будет официальный курс доллара и евро 14 февраля:

доллар – 38,12 гривны,

евро – 41,12 гривны.

Курс на наличном рынке

На утро 13 февраля доллар составляет:

В банках покупка составляет 37,75 гривны , а продажа – 38,30 гривны.

покупка составляет а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,95 гривны , а продажа – 38,49 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,19 гривны, а продажа – 38,30 гривны.

Стоимость курса доллара и евро

В течение действия режима "управляемой гибкости" курс на наличном рынке будет зависеть от курса межбанка. Об этом говорит 24 Каналу банкир Тарас Лесовой.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства Глобус Банка На этой неделе возможны частые и разносторонние курсовые колебания, но рынок к этому уже приспособился.

Важно! Межбанк – на уровне 37,5 – 38,5 гривны за доллар и 40 – 42 гривны за евро.

Что касается наличного рынка, то курс доллара будет колебаться от 37,8 гривны до 39 гривен, а евро – 41 – 43 гривны.

Носіть криптогаманець завжди в кишені разом зі зручним мобільним застосунком WhiteBIT. Так ви зможете купувати та продавати криптовалюту чи торгувати популярними монетами будь-де та будь-коли.