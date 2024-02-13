О чем говорили МВФ и Минэкономики

Миссия МВФ во главе с заместителем директора Европейского департамента Международного валютного фонда Умой Рамакришнан встретилась с первым вице-премьером – министром экономики Юлией Свириденко.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер – министр экономики Украины Одна из ключевых задач экономического блока правительства заключается в том, чтобы как можно скорее привлечь частные инвестиции для восстановления Украины. Сейчас у нас есть несколько программ, которые нужно согласовать между собой для их большей эффективности.

Поэтому на 2024 год правительство разработало программу действий, в которую входит 11 ключевых приоритетных направлений развития экономики. Также в ней прописаны финальные условия четырехлетней программы Ukraine Facility от Евросоюза.

Вместе с этим мы учитываем бенчмарки МВФ и рекомендации Европейской комиссии, наработки со Всемирным банком и ОЭСР. То есть для ускорения процесса привлечения инвестиций в Украину и восстановления экономики, мы должны синхронизироваться со всеми международными партнерами,

– сказала она.

Ключевые направления взаимодействия с МВФ: