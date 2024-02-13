Про що говорили МВФ та Мінекономіки
Місія МВФ на чолі із заступником директора Європейського департаменту Міжнародного валютного фонду Умою Рамакрішнан зустрілася із першою віцепрем’єркою – міністром економіки Юлією Свириденко.
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Одне з ключових завдань економічного блоку уряду полягає в тому, щоб якомога швидше залучити приватні інвестиції для відновлення України. Зараз у нас є декілька програм, які потрібно узгодити між собою задля їх більшої ефективності.
Тож на 2024 рік уряд розробив програму дій, до якої входить 11 ключових пріоритетних напрямків розвитку економіки. Також у ній прописані фінальні умови чотирирічної програми Ukraine Facility від Євросоюзу.
Разом із цим ми враховуємо бенчмарки МВФ та рекомендації Європейської комісії, напрацювання зі Світовим банком і ОЕСР. Тобто задля прискорення процесу залучення інвестицій в Україну та відновлення економіки, ми маємо синхронізуватись з усіма міжнародними партнерами,
– сказала вона.
Ключові напрямки взаємодії з МВФ:
- програма доступного кредитування 5 – 7 – 9%;
- програма реформи корпоративного управління;
- підходи до управління публічними інвестиціями та оцінку потреб приватного сектору RDNA-3.