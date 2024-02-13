Офіційний курс 13 лютого
За даними Нацбанку, офіційний курс 13 лютого становив 37,89 гривні за долар. Вартість долара виросла на 27 копійок проти 12 лютого.
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Щодо євро, то на сьогодні його ціна становила 40,80 гривні. Вартість виросла на 39 копійок за минулу добу.
Який буде офіційний курс долара та євро 14 лютого:
- долар – 38,12 гривні,
- євро – 41,12 гривні.
Курс на готівковому ринку
На ранок 13 лютого долар становить:
- У банках купівля становить 37,75 гривні, а продаж – 38,30 гривні.
- В обмінниках: купівля – на рівні 37,95 гривні, а продаж – 38,49 гривні.
- На чорному ринку: купівля – 38,19 гривні, а продаж – 38,30 гривні.
Вартість курсу долара та євро
Протягом дії режиму "керованої гнучкості" курс на готівковому ринку залежатиме від курсу міжбанку. Про це каже 24 Каналу банкір Тарас Лєсовий.
Цього тижня можливі часті та різнобічні курсові коливання, але ринок до цього вже пристосувався.
Що стосується готівкового ринку, то курс долара буде коливатися від 37,8 гривні до 39 гривень, а євро – 41 – 43 гривні.