Офіційний курс долара може піднятися до 40 гривень
Джерело:ICU
За прогнозами аналітиків, до кінця поточного року Нацбанк не змінить офіційний курс 36,5 гривні за долар. Проте наступного року українська валюта може ослабнути.
За словами аналітиків інвесткомпанії ICU, офіційний курс долара наступного року може збільшитися до 40 гривень.
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При цьому, нинішній прогноз є оптимістичнішим, ніж попередній, коли очікувалось, що ослаблення гривні досягне позначки в 45 гривень. Покращення прогнозу свідчить також про майбутнє уповільнення інфляції.
Наш прогноз уповільнення інфляції також підкріплюється ще двома новими аргументами. По-перше, ми вважаємо, що НБУ не буде поспішати послаблювати курс гривні настільки, як ми
очікували раніше. Ми зараз прогнозуємо, що до кінця 2023 року офіційний курс долара
зросте приблизно до 40 гривень, хоча раніше очікували курсу 45 гривень,
– говориться у макроекономічному огляді ICU
До послаблення інфляційного тиску також приведе слабкий внутрішній попит у поєднанні з поступовим вирішенням логістичних проблем. "Тож ми прогнозуємо зниження інфляції до 24% наприкінці 2023 року", – підсумовується в огляді.
Резерви НБУ за прогнозом наступного року зростатимуть. Очікується, що вони збільшаться до більш ніж 35 мільярдів доларів. Цьому сприятиме надходження міжнародної фінансової допомоги.
Загалом же, українська економіка залишатиметься вразливою. Проте водночас досить життєздатною та у значно кращому стані, ніж можна було б очікувати на початку повномасштабної війни,
– підкреслюють аналітики.
Скільки міжнародної допомоги очікується
- Наступного року Україна отримає 18 мільярдів макроекономічної підтримки від Євросоюзу. Відповідний законопроєкт уже погоджено у ЄС.
- Також 3 мільярди доларів очікується отримати від ЄБРР
- Для покриття дефіциту бюджету у наступному році необхідно близько 38 мільярдів доларів. Очікується, що решту макрофінансової допомоги для забезпечення нагальних виплат нададуть США