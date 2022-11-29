Официальный курс доллара может подняться до 40 гривен

По прогнозам аналитиков, до конца текущего года Нацбанк не изменит официальный курс 36,5 гривны за доллар. Однако в следующем году украинская национальная валюта может ослабнуть.

По словам аналитиков инвесткомпании ICU, официальный курс доллара на следующий год может увеличиться до 40 гривен.

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При этом нынешний прогноз оптимистичнее, чем предыдущий, когда ожидалось, что ослабление гривны достигнет отметки в 45 гривен. Улучшение прогноза свидетельствует о будущем замедлении инфляции.

Наш прогноз замедления инфляции также подкрепляется двумя новыми аргументами. Во-первых, мы считаем, что НБУ не будет спешить ослаблять курс гривны настолько, как мы.

ожидали раньше. Мы сейчас прогнозируем, что до конца 2023 года официальный курс доллара

вырастет примерно до 40 гривен, хотя раньше ожидали курса 45 гривен,

– говорится в макроэкономическом обзоре ICU

К ослаблению инфляционного давления приведет также слабый внутренний спрос в сочетании с постепенным решением логистических проблем. "Итак, мы прогнозируем снижение инфляции до 24% в конце 2023 года", - заключается в обзоре.

По мнению ICU, из-за

сокращения

реальных доходов домохозяйств правительство

не будет повышать тарифы на коммунальные услуги или согласится лишь на символическое повышение в следующем году.

Резервы НБУ по прогнозу в следующем году будут расти. Ожидается, что они увеличатся до более чем 35 миллиардов долларов. Этому будет способствовать поступление международной финансовой помощи.

В целом же, украинская экономика будет оставаться уязвимой. Однако в то же время достаточно жизнеспособна и в значительно лучшем состоянии, чем можно было бы ожидать в начале полномасштабной войны,

– подчеркивают аналитики.

Сколько международной помощи ожидается