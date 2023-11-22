В той самий час і на тому самому місці: офіційний курс долара за добу не зрушив у ціні

Вартість долара від НБУ залишається на тому ж місці, що і вчора. А от євро продовжує дертися вгору по ціновій драбині.

Офіційний курс 22 листопада

За даними Нацбанку, офіційний курс 22 листопада становив 36,04 гривні за долар. Вартість долара не змінилася порівняно з минулою добою.

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Щодо євро, то курс європейської валюти почав рости – до 39,46 гривні. Вартість трішки зросла – на 7 копійок за добу.

Яким буде офіційний курс долара та євро 23 листопада:

Долар – 36,06 гривні,

Євро – 39,33 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 22 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля становить 37,3 гривні , а продаж – 37,8 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,5 гривні , а продаж – 37,89 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 37,67 гривні, а продаж – 37,75 гривні.

Що буде з курсом на наступний тиждень

У коментарі 24 Каналу банкірка Анни Золотько спрогнозувала, що цей тиждень буде жвавим для попиту, особливо напередодні "чорної п'ятниці".

Анна Золотько Директор департаменту казначейських операцій Юнекс Банку Розпродажі та підготовка до них можуть відвертати гривневу ліквідність населення від валютного ринку. Враховуючи, що розрив між безготівковим та готівковим курсами залишається доволі значним, то можливе помірне зміцнення гривні у готівковому сегменті.

Щодо курсу, то наступного тижня долар може бути на рівні 37,4 – 37,9 гривні. До речі, за останні 7 днів готівковий курс купівлі доларів США утримувався у вузькому коридорі 37,7 – 37,75 гривні за долар.