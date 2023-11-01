Дешевшає офіційний знову: на якому рівні курс долара

НБУ після введення режиму керованої гнучкості продовжує зменшувати вартість офіційного долара. Він подешевшав уже на 8 копійок.

На якому рівні зараз офіційний курс долара

За даними Нацбанку офіційний курс 1 листопада становив 36,28 гривні за долар. За минулу добу долар подешевшав на 8 копійок.

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Щодо євро, то офіційний курс становить 38,54 гривні. Минулої доби ціна була на рівні 38,56 гривні.

Яким буде офіційний курс долара та євро 2 листопада:

Долар – 36,26 гривні,

Євро – 38,23 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

На початку жовтня Національний банк України прийняв рішення ввести керований режим гнучкості на валютному ринку.

Станом на ранок 1 листопада долар продовжував дешевшати в банках та обмінниках.

В банках купівля готівкового долара становила 37,45 гривні, а продаж – 37,96 гривні.

купівля готівкового долара становила 37,45 гривні, а продаж – 37,96 гривні. В обмінниках купівля була на рівні 37,9 гривні, продаж на рівні 37,5 гривні.

купівля була на рівні 37,9 гривні, продаж на рівні 37,5 гривні. На чорному ринку: купівля – 37,7 гривні, продаж – 37,81 гривні.

До якого рівня може опуститися долар

Під час розмови з 24 Каналом фінансовий аналітик Андрій Шевчишин розповів, що між готівковим ринком та міжбанком є перетоки. Саме тому коли курс на міжбанку падає, на готівковому ринку долар також починає дешевшати.

Андрій Шевчишин Фінансовий аналітик Готівковий курс може й надалі опускатися. Але це у тому випадку, коли на міжбанку буде укріплюватися гривня.

Експерт спрогнозував, що зараз готівковий долар буде коливатися в межах 38 гривень.