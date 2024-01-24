Таке вперше за довгий час: що відбувається з офіційним курсом

Нацбанк вперше, станом на 2024 рік, не змінив вартості офіційного долара. Ціна залишилася незмінною, втім на завтра вартість зросте знову. Щодо євро, то валюта продовжує опускатися.

Офіційний курс 24 січня

За даними Нацбанку, офіційний курс 24 січня сягнув 37,45 гривні за долар. Вартість не змінилася проти 23 січня.

Читайте також Вищі доходи у 2024 році: у що вигідно вкладати кошти українцям

Щодо євро, то на сьогодні ціна сягнула 40,69 гривні, що на 10 копійок менше, ніж було вчора.

Яким буде офіційний курс долара та євро 25 січня:

Долар – 37,52 гривні,

Євро – 40,88 гривні.

Курс на готівковому ринку

Станом на ранок 24 січня долар становить:

В банках купівля становить 37,50 гривні , а продаж – 38,13 гривні.

купівля становить , а продаж – В обмінниках : купівля – на рівні 37,80 гривні , а продаж – 38,35 гривні.

: купівля – на рівні , а продаж – На чорному ринку: купівля – 38,08 гривні, а продаж – 38,20 гривні.

Прогноз курсу долара

Як розповіла у коментарі 24 Каналу банкірка Тетяна Попович, облікову ставку цього разу найімовірніше не змінюватимуть, що може вплинути на ринок валют. Втім якщо цей прогноз не справдиться, то волатильність на ринку підсилиться.

Тетяна Попович Директор з ринку капіталів Sense Bank Цього тижня вартість долара на готівковому ринку коливатиметься в межах діапазону 37,8 – 38,4 гривні за долар.

Крім того, прогнозують, що котирування на міжбанку можуть знизитися цього тижня. Попович підтверджує, що зараз на це тенденція.

Зниження котируваньможе спровокувати хвилю зниження вартості долара на готівковому ринку. Втім після скорочення попиту цілком ймовірне й зростання валюти.