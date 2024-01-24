Официальный курс 24 января

За данным Нацбанка, официальный курс 24 января достиг 37,45 гривны за доллар. Стоимость не изменилась против 23 января.

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Что касается евро, то на сегодняшний день цена достигла 40,69 гривны, что на 10 копеек меньше, чем было вчера.

Каким будет официальный курс доллара и евро 25 января:

Доллар – 37,52 гривны,

Евро – 40,88 гривны.

Курс на наличном рынке

По состоянию на утро 24 января доллар составляет:

в банках покупка составляет 37,50 гривны , а продажа – 38,13 гривны.

покупка составляет , а продажа – В обменниках : покупка – на уровне 37,80 гривны , а продажа – 38,35 гривны.

: покупка – на уровне , а продажа – На черном рынке: покупка – 38,08 гривны, а продажа – 38,20 гривны.

Прогноз курса доллара

Как рассказала в комментарии 24 Каналу банкирша Татьяна Попович, учетную ставку на этот раз вероятнее всего не будут менять, что может повлиять на рынок валют. Впрочем, если этот прогноз не сбудется, то волатильность на рынке усилится.

Татьяна Попович Директор по рынку капиталов Sense Bank На текущей неделе стоимость доллара на наличном рынке будет колебаться в пределах диапазона 37,8 – 38,4 гривны за доллар.

Кроме того, прогнозируют, что котировки на межбанке могут снизиться на этой неделе. Попович подтверждает, что сейчас тенденция.

Заметьте! Снижение котировок может спровоцировать волну снижения стоимости доллара на наличном рынке Впрочем, после сокращения спроса вполне вероятен и рост валюты.