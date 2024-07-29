Тенденція продовжується: НБУ знизив курс валют

За вихідні НБУ дещо знизив курси долара та євро. Проте така зміна не є кардинальною.

Офіційний курс 29 липня

За даними НБУ нині офіційний курс долара складає 41,09 гривні за долар. Тобто з п'ятниці вартість цієї валюти впала на 10 копійок.

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Натомість офіційний курс євро нині складає 44,63 гривні за євро. Валюта втратила у ціні 5 копійок.

Курс долара на готівковому ринку

У банках: купівля становить 41,40 гривні, а продаж – 41,50 гривні.

В обмінниках: купівля – на рівні 40,76 гривні, а продаж – 41,48 гривні.

На чорному ринку: купівля – 41,45 гривні, а продаж – 41,50 гривні.

Скільки коштуватиме валюта цього тижня

Тарас Лєсовий розповів для 24 Каналу, що на міжбанку варто чекати наступних коридорів для долара та євро – 40,70 – 41,70 гривні та 43,50 – 45,50 гривні відповідно.

Щодо готівкового ринку, то долар коштуватиме 40,70 – 42 гривні, а євро – по 43,50 – 46,50 гривні.