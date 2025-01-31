НБУ знизив курси валют: скільки коштують долар та євро в останній день січня

В останній день січня Національний банк України оновив офіційні курси валют. Як долар, так і євро втратили по 10 копійок у вартості. Які актуальні курси валют, читайте далі.

Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара торгується по 41,82 гривні. Тобто ціна валюти впала на 10 копійок проти 30 січня. Офіційний курс євро натомість становить 43,50 гривні. Тобто впала на 11 копійок.

Читайте також: Ідеальний час для купівлі: у скільки обійдуться 100 злотих сьогодні

Станом на 3 лютого курс НБУ буде такий:

долар – 41,72 гривні,

євро – 43,32 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 31 січня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,67 гривні , продаж – по 42,20 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,95 гривні , продаж – по 41,99 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,70 гривні, продаж – 42,20 гривні.

Який буде курс долара наступного тижня

Як повідомив банкір Тарас Лєсовий 24 Каналу, напруга на валютному ринку, що спостерігалася в першій половині січня, поступово знижується. Відповідно, ця тенденція, збережеться наступного тижня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства ГЛОБУС БАНКУ Регулятор міцно тримає ситуацію під контролем, унеможливлюючи сплески ажіотажного попиту завдяки ефективній політиці валютних інтервенцій.

Очікується, що офіційний курс долара залишатиметься в межах 42 – 42,3 гривні за долар, як і минулого тижня.