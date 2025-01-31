Официальный курс валют

Как сообщает 24 Канал со ссылкой на данные НБУ, официальный курс доллара торгуется по 41,82 гривны. То есть цена валюты упала на 10 копеек против 30 января. Официальный курс евро взамен составляет 43,50 гривны. То есть упала на 11 копеек.

Читайте также: Идеальное время для покупки: во сколько обойдутся 100 злотых сегодня

По состоянию на 3 февраля курс НБУ будет такой:

доллар – 41,72 гривны,

евро – 43,32 гривны.

Курс доллара на наличном рынке

По состоянию на утро 31 января курс доллара на наличном рынке составлял:

в банках: покупка – 41,67 гривны , продажа – по 42,20 гривны ,

, продажа – , на черном рынке: покупка – 41,95 гривны , продажа – по 41,99 гривны ,

, продажа – , в обменниках: покупка – 41,70 гривны, продажа – 42,20 гривны.

Какой будет курс доллара на следующей неделе

Как сообщил банкир Тарас Лесовой 24 Каналу, напряжение на валютном рынке, наблюдавшееся в первой половине января, постепенно снижается. Соответственно, эта тенденция, сохранится на следующей неделе.

Тарас Лесовой Начальник департамента казначейства ГЛОБУС БАНКА Регулятор крепко держит ситуацию под контролем, исключая всплески ажиотажного спроса благодаря эффективной политике валютных интервенций.

Ожидается, что официальный курс доллара будет оставаться в пределах 42 – 42,3 гривны за доллар, как и на прошлой неделе.