По состоянию на утро 31 января официальный курс злотого в Украине установлен на уровне 10,34 гривны (без изменений по сравнению с 30 января), сообщает 24 Канал со ссылкой на НБУ.

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Курс злотого в банках и обменниках.

Согласно данным, передает 24 Канал со ссылкой "Минфин", покупка злотого в банках составляет в среднем 10,00 гривны (без изменений) и продажа – 10,65 гривны (-15 копеек).

со ссылкой "Минфин", покупка злотого составляет в среднем 10,00 гривны (без изменений) и продажа – 10,65 гривны (-15 копеек). В то же время обменники покупают злотые по 10,32 гривны (без изменений), а продают – уже по 10,45 гривны (без изменений).

Сколько стоят 100 злотых сегодня

Сегодня цена 100 польских злотых по официальному курсу в Украине составляет 1 034 гривны. Однако, при покупке в банках или обменниках, сумма будет несколько выше – около 1 045 гривен в обменниках и 1 065 гривен в банках.

В то же время обменивать злотые на гривны сейчас выгоднее в обменниках, чем в банках: за 100 злотых в обменниках можно получить 1 032 гривны, тогда как на межбанке эта сумма составит лишь 1 000 гривен.

Впрочем, окончательная стоимость валюты будет зависеть от финансового учреждения, в котором вы проводите валютную операцию.