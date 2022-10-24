НБУ може підвищити офіційний курс долара: експерти спрогнозували, коли це може статися

Наразі готівковий курс долара в українських банках тримається на рівні 40,7 гривні, що на 4,14 гривні переважає за курс, встановлений центробанком. Офіційний курс Нацбанку є головним чинником, який може змусити комерційні банки підняти ціни на валюту.

Чи зросте офіційний курс до кінця цього року та що на це впливає, 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин.

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На його думку, в листопаді курс буде незмінним, але може бути переглянутий на початку зими. Багато чого залежатиме від потреб держави в доході до бюджету.

Олег Пендзин ГО "Економічний дискусійний клуб" Якщо почнуться якісь рухи, вони почнуться у грудні. Тому що почнеться новий фінансовий рік і роз’ясниться ситуація з доходами та видатками бюджету. Вся фінансова допомога надходить Україні в доларах. Тому, чим вищий курс, тим більше доходів отримує держава від продажу доларів

За словами члена ради у Лізі аудиторів України Михайла Крапивко, офіційний курс не лише впливає на курс в комерційних банках, а і напряму залежить від нього. Так, офіційний курс може бути переглянутий, якщо долар у банках буде коштувати 44-45 гривень. Окрім того, впливатиме прийняття законів, що регулюють податкове навантаження.

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Михайло Крапивко Член ради в Лізі аудиторів України У листопаді можуть бути зміни – це залежатиме від того, як будуть прийматися законопроєкти. У першу чергу це закони про оподаткування та податкове навантаження на бізнес

Багато у чому стабільність курсу гривні, звісно залежатиме від допомоги міжнародних партнерів, яка дозволить Нацбанку не друкувати гроші. Очікується, що щомісячний дефіцит бюджету у наступному році становитиме від 3 до 4 мільярдів доларів щомісяця, а у проєкті бюджету 2023 закладено 38 мільярдів доларів допомоги. Якщо Україна отримає ці гроші, потреби в емісії грошей, скоріше за все, не буде, а отже, не буде сильного тиску на курс.

Яким буде курс валют у банках ?

За умови, що Нацбанк не змінить офіційний курс гривні, курс у банках, ймовірніше за все, теж залишиться таким самим

Впливатиме також агресивність дій Росії. На стрибки курсу впливає психологічний стан ринку, який сильно погіршується при масованих обстрілах

Враховуючи стабілізацію гривні, налагодження експорту та насиченість готівкового ринку, курс гривні також може наблизитися до офіційного

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