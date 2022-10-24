Вырастет ли официальный курс до конца этого года и что на это влияет, 24 канала рассказал экономист Олег Пендзин.

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По его мнению, в ноябре курс будет неизменным, но может быть пересмотрен в начале зимы . Многое будет зависеть от нужд государства в доходе в бюджет.

Олег Пендзин ОО "Экономический дискуссионный клуб" Если начнутся движения, они начнутся в декабре. Потому что начнётся новый финансовый год и разъяснится ситуация с доходами и расходами бюджета. Вся финансовая помощь приходит Украине в долларах. Поэтому чем выше курс, тем больше доходов получает государство от продажи долларов.

Если начнутся движения, они начнутся в декабре. Потому что начнётся новый финансовый год и разъяснится ситуация с доходами и расходами бюджета. Вся финансовая помощь приходит Украине в долларах. Поэтому чем выше курс, тем больше доходов получает государство от продажи долларов.

По словам члена совета в Лиге аудиторов Украины Михаила Крапивко, официальный курс не только влияет на курс в коммерческих банках, но и напрямую зависит от него. Да, официальный курс может быть пересмотрен, если доллар в банках будет стоить 44-45 гривен. Кроме того, будет влиять принятие законов, регулирующих налоговую нагрузку.

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Михаил Крапивко Член совета в Лиге аудиторов Украины В ноябре могут быть изменения – это зависит от того, как будут приниматься законопроекты. В первую очередь это законы о налогообложении и налоговой нагрузке на бизнес.

Во многом стабильность курса гривны, конечно, будет зависеть от помощи международных партнеров, которая позволит Нацбанку не печатать деньги. Ожидается, что ежемесячный дефицит бюджета в следующем году составит от 3 до 4 миллиардов долларов ежемесячно, а в проекте бюджета 2023 года заложено 38 миллиардов долларов помощи. Если Украина получит эти деньги, потребности в эмиссии денег, скорее всего, не будет, а значит, не будет сильного давления на курс.

Каким будет курс валют в банках?

При условии, что Нацбанк не изменит официальный курс гривны, курс в банках, вероятнее всего, тоже останется прежним .

Влияет также на агрессивность действий России. На скачки курса влияет психологическое состояние рынка, сильно ухудшающееся при массированных обстрелах.

Учитывая стабилизацию гривни, налаживание экспорта и насыщенность наличного рынка, курс гривни также может приблизиться к официальному.

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