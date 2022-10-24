Чи зросте офіційний курс до кінця цього року та що на це впливає, 24 каналу розповів економіст Олег Пендзин.
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На його думку, в листопаді курс буде незмінним, але може бути переглянутий на початку зими. Багато чого залежатиме від потреб держави в доході до бюджету.
Якщо почнуться якісь рухи, вони почнуться у грудні. Тому що почнеться новий фінансовий рік і роз’ясниться ситуація з доходами та видатками бюджету. Вся фінансова допомога надходить Україні в доларах. Тому, чим вищий курс, тим більше доходів отримує держава від продажу доларів
За словами члена ради у Лізі аудиторів України Михайла Крапивко, офіційний курс не лише впливає на курс в комерційних банках, а і напряму залежить від нього. Так, офіційний курс може бути переглянутий, якщо долар у банках буде коштувати 44-45 гривень. Окрім того, впливатиме прийняття законів, що регулюють податкове навантаження.
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У листопаді можуть бути зміни – це залежатиме від того, як будуть прийматися законопроєкти. У першу чергу це закони про оподаткування та податкове навантаження на бізнес
Багато у чому стабільність курсу гривні, звісно залежатиме від допомоги міжнародних партнерів, яка дозволить Нацбанку не друкувати гроші. Очікується, що щомісячний дефіцит бюджету у наступному році становитиме від 3 до 4 мільярдів доларів щомісяця, а у проєкті бюджету 2023 закладено 38 мільярдів доларів допомоги. Якщо Україна отримає ці гроші, потреби в емісії грошей, скоріше за все, не буде, а отже, не буде сильного тиску на курс.
Яким буде курс валют у банках ?
- За умови, що Нацбанк не змінить офіційний курс гривні, курс у банках, ймовірніше за все, теж залишиться таким самим
- Впливатиме також агресивність дій Росії. На стрибки курсу впливає психологічний стан ринку, який сильно погіршується при масованих обстрілах
- Враховуючи стабілізацію гривні, налагодження експорту та насиченість готівкового ринку, курс гривні також може наблизитися до офіційного