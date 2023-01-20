Офіційний рівень безробіття в Україні скоротився до мінімуму

Кількість безробітних в Україні наприкінці 2022 року скоротилась до мінімуму за минулий рік. Більша частина с них – жінки.

Рівень безробіття

Згідно зі статистичними даними НБУ, на кінець 2022 року кількість безробітних в Україні складала 186,5 тисячі осіб проти 295 тисячі у грудні 2021 року.

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Зверніть увагу що зі 186,5 тисяч безробітних на кінець 2022 року 127,7 тисяч складали жінки. Вочевидь така статистика пов'язана з війною, адже частина чоловіків що втратили роботу, або могли б втратити поповнила лави ЗСУ, де отримує зарплату, а отже вважаються зайнятими особами.

Кількість зареєстрованих безробітних, котрі отримують допомогу по безробіттю, впала за рік з 260,5 до 89,8 тисячі осіб.

Потреба роботодавців у працівниках на заміщення вільних робочих місць, скоротилася з 41 тисячі до 21,2 тисячі.

Виплати по безробіттю

Навантаження на одне вільне робоче місце зросло з 7,0 до 9,0.

Зараз українці не можуть отримувати допомогу довше, ніж три місяці у зв'язку з воєнним станом. Що стосується розміру суми, то вона виплачується залежно від тривалості періоду безробіття:

перша половина строку тривалості виплати допомоги по безробіттю – 100%,

надалі – 50%.

Максимальний розмір виплат по безробіттю також змінився у зв'язку з воєнним станом. Тепер це не 4 прожиткових мінімумів для працездатних осіб, а мінімальна зарплата – 6 700 гривень. Мінімальний же розмір складає від 1 800 до 650 гривень, залежно від трудового стажу.

Статус безробітного надають тепер лише за наявності страхового стажу протягом 12 місяців поспіль на момент втрати роботи