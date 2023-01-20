Уровень безработицы

Согласно статистическими данными НБУ Напомним, на конец 2022 года количество безработных в Украине составляло 186,5 тысяч человек против 295 тысяч в декабре 2021 года.

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Обратите внимание, что из 186,5 тысячи безработных на конец 2022 года 127,7 тысячи составляли женщины. Очевидно такая статистика связана с войной, ведь часть потерявших работу мужчин или могли бы потерять пополнившую ряды ВСУ, где получает зарплату, а значит считаются занятыми лицами.

Количество зарегистрированных безработных, получающих пособие по безработице, упало за год с 260,5 до 89,8 тысячи человек.

Потребность работодателей в работниках на замещение свободных рабочих мест сократилась с 41 тысячи до 21,2 тысячи.

Интересно! Погрузка на одно свободное рабочее место возросла с 7,0 до 9,0.

Выплаты по безработице

Сейчас украинцы не могут получать помощь дольше трех месяцев в связи с военным положением. Что касается размера суммы, то она выплачивается в зависимости от продолжительности периода безработицы:

первая половина срока продолжительности выплаты пособия по безработице – 100%,

в дальнейшем – 50%.

Максимальный размер выплат по безработице также изменился в связи с военным положением. Теперь это не 4 прожиточных минимума для трудоспособных лиц, а минимальная зарплата – 6 700 гривен. Минимальный размер составляет от 1 800 до 650 гривен, в зависимости от трудового стажа.