Как изменился рынок труда
- Более 53% украинцев потеряли работу в марте 2022 года из-за того, что компания, в которой они работали, прекратила свою деятельность.
- В настоящее время безработица превышает 30%, однако Госстат не ведет статистику, поскольку некоторые территории Украины временно оккупированы, так что ведомство не может провести точные расчеты.
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Как менялось количество безработных в отношении вакансий / Инфографика Цент занятости
Что происходит с зарплатой
К началу января этого года зарплата вернулась на довоенный уровень, по данным Work.ua, однако учитывая инфляцию на уровне 26%, реальные зарплаты существенно.
Также в 2023 году бизнес ожидает восстановления экономики, однако большинство предприятий не планируют нанимать дополнительных работников, а значительный уровень безработицы не стимулирует повышать зарплаты:
- 73% владельцев бизнеса говорят о повышении зарплат,
- 26% оставят их на текущем уровне.
Ожидание предприятий по занятости / Инфографика НБУ
Переквалификация работников
Восстанавливались отрасли неравномерно по регионам из-за оккупации территорий и боевых действий. Быстрее всего процесс произошел в областях, которые находятся в западной части страны – Львовской и Ивано-Франковской. Наибольший спрос был у специалистов в сфере услуг (торговля, логистика, рестораны).
По мнению экспертов, существенным вызовом во время восстановления Украины будет переквалификация работников и интеграция в рынок труда ветеранов, переселенцев (ВПЛ) и возвращающихся беженцев.
Вместе с тем центры занятости предлагают украинцам разные программы переквалификации, таким образом давая возможность переквалификации и получить новую востребованную на рынке специальность. Также Государственный центр занятости совместно с Минэкономики запустили программу "Национальный кадровый резерв", а правительство планирует расширить программу общественных работ (однако сейчас к ней привлечены не так много людей).