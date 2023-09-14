Як оформити пенсійні виплати: чому ви можете втратити частину пенсії

Аби мати пенсійні виплати, потрібно вчасно подати спеціальну заяву. Якщо ви не зробите це у визначений термін, не зможете отримати пенсію.

Як оформити пенсію в Україні

Щоб оформити пенсію, необхідно мати достатню кількість стажу. Якщо ви бажаєте піти на заслужений відпочинок у 60 років, вам потрібно набути 30 років стажу.

Читайте також Долар різко додав в ціні: в банках спостерігається пожвавлення

Для отримання пенсії, подайте відповідну заяву протягом 3 місяців після набуття потрібного віку. Лише у такому випадку, ПФУ призначить вам пенсійні виплати на наступний день після Дня Народження. Якщо ж ви вирішите подати заяву, коли спливуть перші 3 місяці, пенсія за цей час компенсуватися не буде і призначатиметься з дня прийняття заяви.

Які документи необхідні, щоб оформити пенсію:

спеціальна заява;

оригінал та ксерокопія паспорта;

ідентифікаційний податковий номер (ІПН) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;

документи, що підтверджують місце проживання (офіційної реєстрації) пенсіонера,

при наявності, свідоцтво про шлюб (оригінал та ксерокопія) та свідоцтво про народження дітей;

виписка та номер розрахункового рахунку з банку;

оригінал та ксерокопія трудової книжки та інших документів, що стосуються досвіду роботи;

довідка військового комісаріату про проходження військової служби, за потребою, військовий квиток;

оригінал та ксерокопія диплома та інших документів, що підтверджують період навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року;

первинні документи, що підтверджують заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року.