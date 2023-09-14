Як оформити пенсійні виплати: чому ви можете втратити частину пенсії

14 вересня 2023, 11:50
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Аби мати пенсійні виплати, потрібно вчасно подати спеціальну заяву. Якщо ви не зробите це у визначений термін, не зможете отримати пенсію.

Як оформити пенсію в Україні

Щоб оформити пенсію, необхідно мати достатню кількість стажу. Якщо ви бажаєте піти на заслужений відпочинок у 60 років, вам потрібно набути 30 років стажу.

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Для отримання пенсії, подайте відповідну заяву протягом 3 місяців після набуття потрібного віку. Лише у такому випадку, ПФУ призначить вам пенсійні виплати на наступний день після Дня Народження. Якщо ж ви вирішите подати заяву, коли спливуть перші 3 місяці, пенсія за цей час компенсуватися не буде і призначатиметься з дня прийняття заяви.

Які документи необхідні, щоб оформити пенсію:

  • спеціальна заява;
  • оригінал та ксерокопія паспорта;
  • ідентифікаційний податковий номер (ІПН) або свідоцтво про загальнообов’язкове державне соціальне страхування;
  • документи, що підтверджують місце проживання (офіційної реєстрації) пенсіонера,
  • при наявності, свідоцтво про шлюб (оригінал та ксерокопія) та свідоцтво про народження дітей;
  • виписка та номер розрахункового рахунку з банку;
  • оригінал та ксерокопія трудової книжки та інших документів, що стосуються досвіду роботи;
  • довідка військового комісаріату про проходження військової служби, за потребою, військовий квиток;
  • оригінал та ксерокопія диплома та інших документів, що підтверджують період навчання на денному відділенні до 1 січня 2004 року;
  • первинні документи, що підтверджують заробітну плату за будь-які 60 місяців поспіль до 30 червня 2000 року.

Які пенсії в Україні зараз

Розмір пенсійних виплат в Україні залишається невисоким. В уряді запевняють, що індексації пенсій будуть продовжуватись. Наступний перерахунок виплат відбудеться у березні 2024 року. 

Які пенсії отримують українці зараз:

  • 0,6% осіб мають щомісячні виплати у розмірі 1 227,80 гривень;
  • 10,4% – понад 10 000 гривень;
  • 15% – від 4 001 до 5 000 гривень;
  • 21,3% – від 3 001 до 4 000 гривень;
  • 23,2% – від 5 001 до 10 000 гривень;
  • 29, 5% – від 2 001 до 3 000 гривень.
Середній розмір пенсії в Україні становить – 5 563,34 гривні
Автор: Анастасія Зорик