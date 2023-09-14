Как оформить пенсионные выплаты: почему вы можете потерять часть пенсии
Чтобы получить пенсионные выплаты, нужно своевременно подать специальное заявление. Если вы не сделаете это в указанный срок, не сможете получить пенсию.
Как оформить пенсию в Украине
Чтобы оформить пенсию, необходимо иметь достаточное количество стажа. Если вы хотите пойти на заслуженный отдых в 60 лет, вам нужно приобрести 30 лет стажа.
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Для получения пенсии, подайте соответствующее заявление в течение 3 месяцев после получения нужного возраста. Только в таком случае ПФУ назначит вам пенсионные выплаты на следующий день после Дня Рождения. Если же вы решите подать заявление, когда пройдут первые 3 месяца, пенсия за это время компенсироваться не будет и оформится со дня принятия заявления.
Какие документы необходимы, чтобы оформить пенсию:
- специальное заявление;
- оригинал и ксерокопия паспорта;
- идентификационный налоговый номер (ИНН) или свидетельство об общеобязательном государственном социальном страховании;
- документы, подтверждающие место жительства (официальной регистрации) пенсионера,
- при наличии свидетельство о браке (оригинал и ксерокопия) и свидетельство о рождении детей;
- выписка и номер расчетного счета из банка;
- оригинал и ксерокопия трудовой книжки и других документов, относящихся к опыту работы;
- справка военного комиссариата о прохождении военной службы, по необходимости, военный билет;
- оригинал и ксерокопия диплома и других документов, подтверждающих период обучения на дневном отделении до 1 января 2004;
- первичные документы, подтверждающие заработную плату за любые 60 месяцев к 30 июня 2000 года.
Какие пенсии в Украине сейчас
Размер пенсионных выплат в Украине остается невысоким. В правительстве уверяют, что индексация пенсий будет продолжаться. Следующий перерасчет выплат состоится в марте 2024 года.
Какие пенсии получают украинцы сейчас:
- 0,6% лиц имеют ежемесячные выплаты в размере 1 227,80 гривны;
- 10,4% – более 10 000 гривен;
- 15% – от 4 001 до 5 000 гривен;
- 21,3% – от 3 001 до 4 000 гривен;
- 23,2% – от 5 001 до 10 000 гривен;
- 29,5% – от 2 001 до 3 000 гривен.