Не зволікайте: чому субсидію потрібно оформити до 1 грудня
Українці продовжують активно оформлювати субсидії для оплати житлово-комунальних послуг. Зокрема зробити це слід до 1 грудня.
Чому слід подати документи на субсидію до 1 грудня
Річ у тім, що з початку зими допомога призначатиметься з місяця подання заяви та необхідних документів, передає 24 канал, з посиланням на Пенсійний фонд України.
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У разі подання документів у період до 30 листопада (включно) субсидія призначається з початку опалювального періоду, за зверненнями, починаючи з 1 грудня, – з місяця, в якому відбулось звернення,
— пишуть у Пенсійному фонді.
Тобто якщо подати заяву на субсидію в період із 1 жовтня по 30 листопада включно, то допомога буде розрахована з початку опалювального сезону. Так людина отримає субсидію, яка покриватиме витрати на комунальні послуги з моменту початку опалювального сезону.
Зауважте! Але у випадку подання документів після 1 грудня субсидія призначатиметься з місяця подання заявки. Таким чином особа не отримає компенсацію за попередні місяці опалювального періоду.
Як оформити субсидію у 2024 році
Подати документи на отримання субсидії можна одним з трьох способів:
- особисто звернутися до сервісного центру Пенсійного фонду України.
- здійснити поштове відправлення на адресу відповідного територіального органу ПФУ.
- скористатися вебпорталом електронних послуг Пенсійного фонду або мобільним застосунком "Пенсійний фонд".
Зверніть увагу! Подавати документи для отримання субсидії потрібно неукраїнцям. Зокрема ті, хто отримував допомогу в неопалювальний період, матимуть автоматичне продовження.