Почему следует подать документы на субсидию до 1 декабря

Дело в том, что с начала зимы помощь будет назначаться с месяца подачи заявления и необходимых документов, передает 24 канал, со ссылкой на Пенсионный фонд Украины.

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В случае подачи документов в период до 30 ноября (включительно) субсидия назначается с начала отопительного периода, по обращениям, начиная с 1 декабря, – с месяца, в котором состоялось обращение,

- пишут в Пенсионном фонде.

То есть если подать заявление на субсидию в период с 1 октября по 30 ноября включительно, то помощь будет рассчитана с начала отопительного сезона. Так человек получит субсидию, которая будет покрывать расходы на коммунальные услуги с момента начала отопительного сезона.

Заметьте! Но в случае подачи документов после 1 декабря субсидия будет назначаться с месяца подачи заявки. Таким образом лицо не получит компенсацию за предыдущие месяцы отопительного периода.

Как оформить субсидию в 2024 году

Подать документы на получение субсидии можно одним из трех способов:

лично обратиться в сервисный центр Пенсионного фонда Украины. осуществить почтовое отправление в адрес соответствующего территориального органа ПФУ. воспользоваться вебпорталом электронных услуг Пенсионного фонда или мобильным приложением "Пенсионный фонд".

Обратите внимание! Подавать документы для получения субсидии нужно неукраинцам. В частности те, кто получал помощь в неотапливаемый период, будут иметь автоматическое продление.